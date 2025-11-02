Así contactaron por Facebook al sicario de 19 años que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Se están conociendo nuevos detalles sobre el atentado que resultó en la muerte de Miguel Uribe Turbay el pasado 11 de agosto. En una exclusiva, SEMANA publicó el testimonio de un menor de 15 años que disparó contra el senador.

El adolescente compartió cómo fue contactado para llevar a cabo el ataque y confirmó si recibió compensación económica por su participación. Hasta ahora se había especulado que le prometerían dinero por su colaboración.

El menor relató que un día antes del atentado, recibió un mensaje a través de Facebook de Jhorman David Mora Silva, apodado El Caleño. Según su relato, ambos se conocieron en una fiesta y, en una ocasión, El Caleño se quedó en su casa.

“Me dijo: ‘Le tengo un trabajo con las firmas’. Yo le dije: ‘¿Cómo así?’. Me respondió que todo estaba bien y que teníamos que coordinarlo al día siguiente, así que me pidió mi número para contactarme”, explicó el joven.

El día anterior al crimen, El Caleño lo llamó y discutieron hasta altas horas de la noche. Entre otros detalles, el joven mencionó que le pidió estar listo antes de las 3:00 de la tarde, sin explicarle el tipo de trabajo que tendría que hacer, solamente indicándole que se vistiera adecuadamente.

Al llegar el día del atentado, el menor sintió que algo raro estaba sucediendo. Antes de partir, se despidió de su novia y le pidió a un amigo que la cuidara en caso de que algo le pasara. “El Caleño me pidió que eliminara todas nuestras conversaciones y llamadas”, confesó el menor.

Más tarde, le enviaron una moto a través de una aplicación de transporte que lo llevó al barrio Modelia, donde debía dispararle al senador del Centro Democrático.

Tras el arribo, tuvo su primer contacto con Elder José Arteaga Hernández, apodado El Costeño, quien le dio instrucciones para llegar al vehículo que, según el testimonio, solo contaba con el conductor.

Una vez dentro, se encontró con Gabriela. Fue en esta ocasión que le mostraron una foto de Miguel Uribe y le indicaron que debía dispararle. Posteriormente, le entregaron el arma utilizada en el ataque.