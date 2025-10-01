Arrestos de venezolanos con TPS en EE. UU. desatan polémica pese a fallo judicial

En lugar de brindar tranquilidad, la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos se ha visto empañada por una oleada de detenciones que ha encendido las alarmas en la comunidad migrante.

De acuerdo con el País, aunque un juez federal ordenó en septiembre devolver la protección a cerca de 600.000 beneficiarios, en distintos estados continúan los arrestos, generando un ambiente de incertidumbre y temor.

Los operativos recuerdan el limbo legal que vivieron más de 300.000 tepesianos entre mayo y septiembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo autorizó al Gobierno poner fin al programa hasta que una corte de San Francisco revirtió la medida.

Abogados y defensores aseguran que estas capturas carecen de sustento legal. “Cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debe ser liberado si la única base de su arresto es la suspensión anterior del beneficio”, afirmó el abogado James K. Larsen.

Una investigación del Miami Herald detalla que los operativos se han extendido por Florida, Texas, Arizona, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania. Muchos de los detenidos entraron al país por la frontera mexicana o con visas de turista, y mantienen activos procesos de asilo o solicitudes de residencia permanente.

El panorama se complica con la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que limitó la capacidad de los jueces de inmigración para revisar las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Así, beneficiarios del TPS sin antecedentes penales terminan bajo custodia, pese a haber pasado exhaustivos filtros de seguridad para obtener la protección.

La contradicción entre lo dispuesto por los tribunales y la actuación de las agencias migratorias ha vuelto a sembrar la duda sobre el alcance real del TPS y la estabilidad de quienes dependen de él.