Arrestan en Panamá a tiktoker hondureño buscado por violación a una menor en EE. UU.

Un creador de contenido hondureño de 24 años fue detenido el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, tras activarse una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos por un caso de violación a una menor, y enfrenta un proceso de extradición al país norteamericano.

La Policía Nacional de Panamá detalló que la detención se realizó a través de Interpol. El detenido, identificado por medios locales como Daniel Coly, conocido en redes como “Richard Ríos Hondureño”, viajaba desde Tegucigalpa, Honduras, con destino a Sao Paulo, Brasil, donde participaría en un partido amistoso con la selección de tiktokers de ese país.

La escala en Panamá se vio interrumpida debido a la orden de captura y la falta de visa estadounidense para ingresar a Brasil.

A través de un comunicado, la familia de Coly defendió al creador de contenidos y cuestionó el proceso legal en Estados Unidos. Señalaron que desde septiembre de 2023, cuando se le acusó de agresión sexual a una menor, Daniel enfrenta “grandes injusticias” y que no se le permitió una audiencia justa ni renovar su visa, lo que culminó en la orden de deportación hacia Honduras.

Además, afirmaron que la menor habría mantenido contacto con él posteriormente, en contradicción con las acusaciones iniciales.

El caso generó repercusión en redes sociales y en el ámbito de los tiktokers, donde Lester Alberto Cardona Meza, conocido como Supremo, capitán de la selección de tiktokers de Honduras, lamentó la situación y calificó a Coly como un “buen refuerzo” para el equipo, destacando que su detención fue por un error de identificación y la falta de documentación adecuada para ingresar a Brasil.

Las autoridades panameñas mantienen a Coly bajo custodia mientras se tramita su extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por los cargos de agresión sexual y violación a menor.