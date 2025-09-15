Arrestan a joven por patear y pisotear homenaje a Charlie Kirk en Arizona

Un sujeto de 19 años fue arrestado en Phoenix, Arizona, tras ser acusado de vandalizar el memorial en honor a Charlie Kirk, exdirector ejecutivo de Turning Point USA, que se encontraba frente a la sede de la organización.

El hombre, identificado como Ryder Corral, fue detenido el domingo por la mañana después de que testigos lo vieran pisoteando flores, banderas y otros objetos del homenaje, apenas cuatro días después del asesinato de Kirk en Utah.

Según la policía de Phoenix, Corral fue detenido a las 9:50 a.m., y actualmente enfrenta cargos por daño criminal y conducta desordenada.

Las imágenes captadas por Fox News muestran cómo un asistente al memorial intervino para detener al joven, quien fue arrastrado y arrojado al suelo antes de ser escoltado por los oficiales hasta la custodia.

En los videos, Corral viste una camiseta negra con un águila y la bandera estadounidense, similar a la que llevaba Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, cuando fue captado por cámaras de vigilancia.

Las autoridades no han confirmado si la vestimenta de Corral tenía alguna intención política o simbólica.

El arresto de Corral se produjo pocos días antes del funeral de Kirk, previsto para el 21 de septiembre en el estadio de los Arizona Cardinals, en un suburbio de Phoenix.