Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista

El Gobierno de Javier Milei avanzó en la declaración del Cartel de los Soles como grupo terrorista, alineando a Argentina con Estados Unidos, Ecuador y Paraguay, informó el periodista Gustavo Mura en Canal 26. Según Mura, el proyecto está en su fase final de redacción y podría oficializarse en las próximas horas, con Milei señalando: “Del lado correcto de la vida… Fin”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos considera a Nicolás Maduro líder de esta organización criminal, vinculada al tráfico internacional de drogas y al aparato estatal venezolano. Mura recordó que Maduro es señalado como “la cabeza de esa banda”.

La medida argentina se da en un contexto de presión internacional creciente sobre Caracas. Estados Unidos mantiene en el Caribe un contingente de 22.000 militares para neutralizar pistas de aterrizaje usadas por el oficialismo para traficar cocaína, con maniobras recientes en Curazao, Aruba y Trinidad y Tobago.

Mientras tanto, fuentes de Canal 26 en Argentina reportan que Maduro habría preparado un avión con lingotes de oro, dinero en efectivo y familiares rumbo a Managua, buscando un país sin tratados de extradición con Venezuela o EE.UU. donde refugiarse.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que Washington está decidido a “liberar a Venezuela del narcotráfico” y que el foco se trasladará a Guatemala y México, donde ya se iniciaron conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum.