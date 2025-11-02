Apuñalamiento masivo en tren hacia Londres deja múltiples heridos, pero descartan atentado terrorista

Un incidente violento se produjo anoche en un tren con destino a Londres, donde dos hombres británicos atacaron a varios pasajeros, dejando a diez personas heridas, dos de ellas en estado crítico. El ataque ocurrió en Huntingdon, Reino Unido. Ahora mismo las autoridades han descartado que se trate de un atentado terrorista.

Los agresores, de 32 y 35 años, fueron detenidos tras el ataque, que ha sido calificado como uno de los más graves en el país en los últimos años. Según el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, no existen indicios de que el ataque tenga motivación terrorista. "Nada sugiere que esto sea un incidente ideológico", afirmó durante una rueda de prensa desde la estación donde ocurrió el suceso.

El contexto es crítico, ya que el detalle de que ambos agresores sean británicos es relevante en un entorno donde se intensifica la retórica antiinmigrante. Este tipo de incidentes ha generado una creciente preocupación pública respecto a la seguridad en el Reino Unido. Loveless subrayó que ambos hombres son "nativos del país", lo que complicaría la narrativa habitual que vincula la violencia con la inmigración.

A pesar de haber estado en custodia por más de doce horas, los dos hombres no han proporcionado claridad sobre sus motivaciones. Las autoridades han solicitado a la población que comparta cualquier información relevante a través de líneas telefónicas designadas.

Testigos del ataque describieron escenas horripilantes dentro del tren, donde, según uno de ellos, "había sangre por todas partes". La descripción del ataque se asemeja a un escenario de película, y muchos pasajeros se sentían completamente aterrados y confundidos.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad pública, especialmente debido a una serie de apuñalamientos ocurridos en el país en los últimos años, incluyendo al menos diez ataques con cuchillo desde 2013, varios de los cuales tenían motivación terrorista. La inquietud ha crecido tras un ataque reciente perpetrado por un refugiado afgano que resultó en una muerte.

El diario The Times ha reportado que hay preocupaciones sobre la gestión del sistema de asilo en el Reino Unido, con reportes de abusos por parte de solicitantes que a menudo dicen haber sido víctimas de tráfico de personas, lo que les garantiza automáticamente el asilo. Esta situación ha llevado al surgimiento de partidos políticos de ultraderecha, como Reform UK, que explotan la inquietud pública y actúan como catalizadores de la retórica política sobre la inmigración.