Anuncian nuevo ataque de EE. UU. a “narcolancha” en el Pacífico Oriental

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció en su cuenta de X que el Gobierno de Donala Trump ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente perteneciente al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Aseguró que “cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque —y murieron— durante el ataque”.

“Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, apuntó Hegseth.

Destacó que “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”. Y advirtió “el Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen”.

En lo que las autoridades estadounidenses describen como una ofensiva contra el tráfico de drogas, se han ejecutado al menos 13 ataques habrían dejado 57 muertos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, que, sumando este nuevo, totalizaría 14 ataques y 61 muertos. Más allá de difundir videos de explosiones y de anunciar las acciones públicamente, la administración ha ofrecido escasa información sobre las identidades de las víctimas y sobre las pruebas que sustentan las imputaciones.

Previo al operativo informado hoy, el Jefe del Pentágono también anunció el martes otro “ataque cinético letal” en el Pacífico contra cuatro barcos, suceso en el que registraron 14 fallecidos y solo un sobreviviente.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, detalló Hegseth.

En relación al sobreviviente, el Jefe del Pentágono aseguró que “el Ussouthcom inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”.