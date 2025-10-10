El diario plural del Zulia


António Guterres celebra Nobel de María Corina Machado como símbolo de resistencia democrática

El líder de la ONU subrayó que el galardón recuerda la fuerza del espíritu democrático. Machado fue premiada por su lucha pacífica hacia una transición democrática en Venezuela
Redacción Versión Final
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, felicitó este viernes a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su labor por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

“En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático”, expresó Guterres a través de un comunicado oficial.

El líder de la ONU destacó además que Machado “ha sido una defensora de la democracia y una voz de unidad en su país”, resaltando su perseverancia frente a las dificultades que enfrenta la oposición venezolana.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el reconocimiento a Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La opositora, actualmente en la clandestinidad, se ha convertido en una de las principales figuras de la resistencia democrática en Venezuela.

