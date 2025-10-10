António Guterres celebra Nobel de María Corina Machado como símbolo de resistencia democrática

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, felicitó este viernes a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su labor por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

“En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático”, expresó Guterres a través de un comunicado oficial.

El líder de la ONU destacó además que Machado “ha sido una defensora de la democracia y una voz de unidad en su país”, resaltando su perseverancia frente a las dificultades que enfrenta la oposición venezolana.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el reconocimiento a Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La opositora, actualmente en la clandestinidad, se ha convertido en una de las principales figuras de la resistencia democrática en Venezuela.