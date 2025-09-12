Áñez exige a Cidh y ONU garantizar derechos humanos en Bolivia tras crisis de 2019

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, instó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a no desentenderse de la situación de los derechos en el país suramericano.

Según Áñez, “no puede haber justicia sin debido proceso” en los casos relacionados con la crisis política de 2019.

Áñez denunció que desde su detención en marzo de 2021 se le han negado garantías judiciales fundamentales y aseguró que estas restricciones se han dado “por instrucciones políticas” del Movimiento al Socialismo (MAS). La exmandataria recordó que, como expresidenta, tenía derecho a un juicio de responsabilidades, que hasta ahora le ha sido negado.

El reclamo surge tras la preocupación de la Cidh y la ONU por la anulación de procesos penales en los casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’, que investigan las muertes de civiles durante los enfrentamientos ocurridos en 2019 tras la renuncia de Evo Morales. Ambos organismos internacionales advirtieron que estas decisiones podrían retrasar la justicia y favorecer la impunidad.

El Gobierno boliviano sostiene que las protestas de 2019 constituyeron un golpe de Estado, mientras la oposición defiende que fueron consecuencia de un supuesto fraude electoral. Áñez exige que los organismos internacionales velen porque los procesos respeten los derechos de todas las partes involucradas.