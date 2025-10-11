Alto al fuego: Recuperan 150 cadáveres bajo los escombros en Gaza

Durante las primeras 24 horas del alto el fuego entre Israel y Hamás, los equipos de rescate en Gaza lograron recuperar al menos 150 cadáveres de entre los escombros de edificios destruidos.

Según el Ministerio de Sanidad del enclave, aún habría más de siete mil cuerpos sepultados bajo las ruinas, tras semanas de intensos bombardeos. Las brigadas de emergencia han retomado también tareas médicas y de reparación de servicios básicos, mientras unas 300 mil personas desplazadas intentan regresar al norte del territorio.

De acuerdo con El País, el Medio Oriente se prepara para presenciar este lunes la firma en Egipto de un acuerdo para el fin definitivo del conflicto, con la participación de líderes de Estados Unidos, varios países árabes y europeos. El presidente Donald Trump confirmó que Hamás liberará a 20 rehenes vivos ese mismo día.