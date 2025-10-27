Alto al fuego: Hamas entrega otro rehén fallecido en Gaza a la Cruz Roja

El alto al fuego entre Israel y Hamas continúa con la entrega de un nuevo ataúd con restos de un rehén cautivo en Gaza que ya llegó a manos de las autoridades en Jerusalén, esto, con la mediación de la Cruz Roja.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con un rehén muerto les fue entregado” y está siendo llevado a las tropas del ejército israelí en la Franja de Gaza, indicó el cuerpo armado, citado por Infobae.

Una fuente del movimiento terrorista confirmó esta información a la agencia AFP. “El cuerpo de un cautivo israelí que había sido encontrado hoy en la Franja de Gaza le fue entregado a la Cruz Roja”, indicó la fuente.

La operación para localizar y recuperar los cadáveres ha involucrado a equipos multinacionales autorizados por Israel para cruzar la denominada Línea Amarilla, bajo estricta supervisión del ejército.

El ataúd de un rehén fallecido cruzó la frontera con Israel y se dirige al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, según informó el ejército en un comunicado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los procedimientos de identificación comenzarán en el instituto y agregaron que sus representantes acompañan a las familias.

Desde la entrada en vigor de la tregua, el 10 de octubre, Hamas ha entregado los restos de 15 rehenes de un total de 28 identificados como fallecidos. También ha liberado a los 20 rehenes que sobrevivieron hasta la negociación de las hostilidades. Sin embargo, familiares de los secuestrados sostienen que el proceso es insuficiente y elevaron su reclamo ante el gobierno israelí.

“Hamas sabe exactamente dónde está cada uno de los rehenes fallecidos. Dos semanas han pasado desde la fecha límite establecida para la devolución de los 48 cuerpos, pero 13 siguen en manos de Hamas”, denunció la organización Foro de rehenes y familias desaparecidas.

El grupo de familiares instó tanto a las autoridades israelíes como a los mediadores internacionales, especialmente a Estados Unidos y Egipto, a congelar el avance del acuerdo hasta que todos los cuerpos pendientes sean devueltos.

“Las familias urgen al gobierno de Israel, a la administración estadounidense y a los mediadores a no avanzar a la siguiente etapa del acuerdo hasta el retorno completo de los rehenes”, reclamó el foro en un comunicado.

Por su parte, Hamas argumenta que la destrucción provocada por la guerra y el desplazamiento de quienes enterraron los cuerpos han dificultado la localización de los restos.

“Existen desafíos para ubicar los cuerpos de los rehenes israelíes porque la ocupación ha modificado el terreno en Gaza. Algunos de quienes los enterraron han fallecido o ya no recuerdan dónde lo hicieron”, dijo Khalil al-Hayya, principal negociador de la organización terrorista.

En los últimos días, Egipto ha movilizado equipos de rescate y maquinaria pesada hacia Gaza, tras coordinar con Israel un operativo orientado exclusivamente a la recuperación de aquellos restos señalados por la parte israelí como prioritarios.

La tregua sigue vigente bajo mediación de Estados Unidos, cuya administración apuesta a consolidar un sistema internacional de seguridad que supervise el pacto y la entrega humanitaria en Gaza.