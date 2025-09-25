Alba-TCP condena ejecuciones extrajudiciales de EE. UU. en aguas del Mar Caribe

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) condenaron este jueves los ataques perpetrados por EE. UU. contra pequeñas embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas en aguas del Mar Caribe, que dejaron al menos 17 muertos.

Condenamos de la manera más firme las ejecuciones extrajudiciales confesadas por el propio Gobierno de los EE. UU. perpetradas en el Mar Caribe", detalló el secretario ejecutivo de la Alianza, Rander Peña, tras dar lectura a la declaración final del XXVI Consejo Político del bloque, que se llevó a cabo en la Ciudad de Nueva York.

La Alianza Bolivariana, que convocó dicho encuentro en el marco del 80 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resaltó que las acciones de EE. UU. "constituyen una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales y buscan transformar una región de paz en un espacio de confrontación y militarización".

Reafirmamos que el Mar Caribe debe preservarse como una zona de cooperación, desarrollo y convivencia pacífica entre los pueblos, rechazando cualquier intento de imponer lógicas de guerra o dominación", agregó.

Narrativas

En el encuentro, los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Granada, rechazaron de manera "categórica" el despliegue militar de los EE. UU. en el Caribe, por considerar que representa una violación "flagrante" a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y el Tratado de Tlatelolco.

Repudiamos la ofensiva militar del Gobierno de los EE. UU. en el Caribe, que a través de un destructor de la Armada estadounidense identificado (…), interceptó ilegalmente a la embarcación pesquera Carmen Rosa en la zona económica exclusiva de Venezuela, tripulada por nueve humildes pescadores que fueron privados de libertad por ocho horas", señalaron.

De igual manera, el bloque expresó en el documento su rechazo al informe emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU. que califica a Venezuela como un país productor y de tránsito de drogas.

Este documento difiere de la posición de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito desde el año 1999 al 2025, y de la Agencia Antidroga de los EE. UU. durante los años 2024 y 2025, que califican a Venezuela como un país irrelevante en este aspecto", indicó.

A juicio de la Alianza, este hecho evidencia una "narrativa falsa y cínica" que busca un cambio de régimen de Gobierno en Venezuela.

El bloque manifestó su respaldo "absoluto" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A principios de agosto, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

Maduro ha rechazado dichas acusaciones y ha exhibido los logros de su Gobierno en materia de narcotráfico.

Como parte de la respuesta del Gobierno venezolano, el fin de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se desplegó en todo el país para avanzar en las tareas de adiestramiento de la población.

Según el presidente, quien anunció el martes que evalúa decretar "estado de conmoción exterior" ante la amenaza, más de 8,2 millones de ciudadanos se alistaron en la Milicia, quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En febrero, EE. UU. designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

El cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EE. UU. en el Caribe.