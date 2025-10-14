Al menos un muerto y dos heridos tras explosión de carro en Ecuador

Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas este martes al explotar un carro en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), informaron medios locales.

De manera preliminar, el Cuerpo de Bomberos informó que una persona falleció y otras dos resultaron heridas por la explosión, que ocurrió alrededor de las 18:30 (23:30 GMT), reportó el canal Ecuavisa.

La explosión se registró en la avenida José Joaquín Orrantia, cerca del centro comercial Mall del Sol, en la ciudad capital de la provincia de Guayas.

Según reportes difundidos en las redes sociales, se registran afectaciones en los vidrios de una edificación aledaña.

La explosión esparció restos del vehículo a varios metros del lugar y causó conmoción en la ciudadanía, de acuerdo internautas.

El medio digital El Dato, que reproduce informes gubernamentales, indicó en la red social X que se trató de un coche bomba que "fue explotado frente a las oficinas principales de la empresa del Grupo Nobis, perteneciente a la familia Noboa".

El Mall del Sol pertenece a Nobis Holding de Inversiones, un grupo empresarial ecuatoriano con inversiones en varios sectores como el agroindustrial, inmobiliario, turístico, industrial y comercial. Se reportan personas fallecidas y heridas", añadió.

Este hecho ocurre en medio de un estado de excepción vigente por 60 días para 10 provincias y de un paro nacional que cumple 23 días contra el Gobierno para exigir la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas.

El lunes, un convoy humanitario con 1.000 militares a bordo se dirigió a la provincia de Imbabura (norte), epicentro de la movilización, mientras las críticas al Gobierno se acentúan por la continuidad de la ola de violencia en el país, que el fin de semana pasado habría dejado 16 víctimas mortales.