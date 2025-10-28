Al menos 64 muertos y 81 detenidos en operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Una operación policial a gran escala contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro dejó este martes al menos 64 muertos y 81 detenidos, en lo que ya se considera la acción más sangrienta en la historia de la ciudad, informaron fuentes oficiales.

El operativo, que movilizó a unos 2,500 agentes, comenzó a primera hora en los complejos de Penha y Alemão, dos de las zonas más pobladas de Río, y seguía en curso al cierre de la jornada, según confirmó la Policía Civil.

El objetivo es capturar a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, dedicada principalmente al tráfico de drogas y armas. El grupo, con base en Río, mantiene presencia en varios estados del país, especialmente en la región amazónica, recoge Telemundo.

De los al menos 64 fallecidos reportados hasta el momento, 60 serían presuntos miembros de la organización y cuatro agentes de seguridad. Con este saldo, la operación de este martes supera la de la favela de Jacarezinho, ocurrida el 6 de mayo de 2021, cuando murieron 28 personas, entre ellas un policía.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, calificó la intervención como “la mayor” jamás ejecutada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) encabeza las principales redes del crimen organizado en Brasil.

Castro señaló que el operativo sigue en marcha y que el balance es parcial, por lo que no descarta un aumento de las víctimas y los arrestos. Según el mandatario, los delincuentes ofrecieron una resistencia sin precedentes, utilizando incluso drones artillados para atacar a las fuerzas de seguridad.

El gobernador informó además que las autoridades incautaron más de 50 fusiles de asalto y una “gran cantidad de drogas”.

La violencia generó caos en varios sectores de la ciudad: se suspendieron las clases en colegios cercanos, se interrumpió el tránsito en avenidas principales, más de un centenar de líneas de autobús fueron afectadas y los trabajos en la Cámara Municipal de Río de Janeiro quedaron temporalmente suspendidos.

Medios locales reportaron que integrantes del Comando Vermelho levantaron barricadas en distintas zonas de las favelas para impedir el avance policial, mientras las autoridades mantenían desplegados todos los cuerpos de seguridad del estado.