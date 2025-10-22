Al menos 40 migrantes mueren en naufragio en costas de Túnez

Una embarcación con cerca de 70 personas, la mayoría procedentes de África, se hundió este 22 de octubre frente a las costas de Mahdia, en el este de Túnez, dejando al menos cuarenta migrantes muertos, entre ellos mujeres y niños.

De acuerdo con la agencia oficial TAP, la Guardia Costera tunecina rescató a 30 personas, pero la tragedia pone de manifiesto la continua vulnerabilidad de quienes arriesgan sus vidas en la peligrosa ruta del Mediterráneo Central hacia Europa.

El portavoz del Tribunal de Primera Instancia de Mahdia, Walid Charbi, confirmó que la embarcación naufragada transportaba a personas originarias de países subsaharianos.

Las unidades navales tunecinas lograron rescatar a unas 30 personas que permanecían a bordo, mientras que al menos 40 migrantes fallecieron en el accidente. La fiscalía inició una investigación para establecer las causas del hundimiento.

Mahdia, el segundo puerto más grande de Túnez, se convirtió en el punto de salida para migrantes que intentan llegar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo Central, que conecta el norte de África con Sicilia y Malta.

Las fuerzas de seguridad tunecinas intensificaron sus operativos para impedir la salida irregular de embarcaciones, al tiempo que promueven programas de retorno voluntario.

Sin embargo, organizaciones internacionales denuncian que miles de migrantes fueron expulsados hacia zonas desérticas fronterizas, agravando la vulnerabilidad de estas personas.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), hasta el 14 de octubre de 2025, al menos 985 personas murieron o desaparecieron en travesías marítimas hacia Europa por la ruta del Mediterráneo Central. Este corredor migratorio es una de las rutas más peligrosas.