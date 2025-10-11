Al menos 37 muertos dejan fuertes lluvias en cinco estados de México

El Gobierno de México confirmó este sábado que las fuertes lluvias que han azotado al país en los últimos días han dejado hasta el momento 37 personas fallecidas y graves afectaciones en 117 municipios de cinco estados.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (Cnpc), los decesos se registraron en Hidalgo (22), Puebla (9), Veracruz (5) y Querétaro (1), todos en la región centro-oriental del país. “Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”, señaló la institución en un comunicado.

Los trabajos de emergencia se concentran en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde las precipitaciones han provocado desbordamientos, deslaves, daños en carreteras y miles de viviendas afectadas, publica CNN.

En Veracruz, uno de los estados más golpeados, se reportan 55 municipios con daños: al menos 16.000 viviendas afectadas, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías dañadas y 51 derrumbes. En Hidalgo, las lluvias han perjudicado 13 municipios, con unas 1.200 viviendas, 308 escuelas y 59 centros de salud afectados, además de 190 derrumbes y seis corrientes desbordadas.

En Puebla, las autoridades informaron de 37 municipios con daños, 16.000 viviendas perjudicadas, un hospital afectado y más de 80 derrumbes. En Querétaro, siete municipios presentan afectaciones, con 147 viviendas dañadas, mientras que en San Luis Potosí se contabilizan cinco municipios afectados, 1.000 viviendas dañadas y un derrumbe “de gran magnitud”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó interrupciones en el servicio eléctrico en varios estados: 130.819 usuarios afectados en Veracruz, 26.442 en Puebla, 65.443 en Hidalgo y 4.512 en Querétaro.

El Gobierno federal informó que la atención a la emergencia se realiza de forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Conagua y la CFE.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que este sábado sostendría una reunión virtual con los gobernadores de los estados más afectados y con la Cnpc “para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias”.

Sheinbaum aseguró que, una vez superada la emergencia, comenzarán los censos para entregar apoyos a los damnificados y garantizó que su Gobierno no dejará “desamparado” a nadie.