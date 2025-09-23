Al menos 29 muertos en Gaza por nuevos ataques israelíes

La reciente ola de reconocimientos internacionales hacia un Estado palestino no ha detenido las hostilidades de Israel en Gaza. Este martes 23 de septiembre, al menos 29 palestinos fueron asesinados en nuevos ataques del Ejército israelí, según fuentes sanitarias citadas por la cadena qatarí Al Jazeera. De ellos, 18 murieron en la Ciudad de Gaza.

Las fuerzas israelíes, bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, intensifican sus ofensivas por aire y tierra como parte de un renovado plan para “tomar el control” del enclave palestino, iniciado el pasado 16 de septiembre. Los bombardeos impactaron los barrios de Al-Rimal, Al-Nasr, Sheikh Radwan, Al-Daraj y Al-Zeitoun, donde se registraron columnas de humo negro, informó la Agencia de Noticias Palestina (Wafa).

El día anterior, 38 personas murieron y 190 resultaron heridas por ataques israelíes, incluyendo tres víctimas que buscaban asistencia humanitaria, según el ministerio de Salud de Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, inicio del recrudecimiento del conflicto, se contabilizan 65.282 víctimas mortales en la Franja.

En paralelo, cientos de colonos israelíes ingresaron este martes a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, bajo fuerte protección militar, en el marco de las celebraciones del año nuevo judío, que se extenderán hasta el miércoles 24 de septiembre. Los visitantes corearon canciones religiosas y realizaron bailes dentro de los patios del recinto, uno de los lugares más sagrados del islam.