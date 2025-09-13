Al menos 21 heridos por explosión en un bar en Madrid
Al menos 21 personas resultaron heridas en una explosión ocurrida este sábado en un bar en la capital de España, Madrid, comunicó el servicio de emergencias local.
Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas", dice el comunicado publicado en la cuenta de X del servicio.
Agrega que los médicos "han atendido a 21 heridos, tres de ellos graves y dos potencialmente graves".
Se precisa que 18 dotaciones de bomberos y una unidad canina siguen trabajando en el desescombro. La Sección de Apoyo Aéreo de la policía capitalina está trabajando con drones.
De momento se desconoce la causa de la explosión.