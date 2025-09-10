El diario plural del Zulia


Acusan a Trump de cerrar anticipadamente el registro de extensión del TPS venezolano

Un fallo judicial reciente garantizaba la extensión de las protecciones hasta octubre próximo. Abogados aseguran que la administración incumplió la orden de la corte federal. Organizaciones migrantes advierten que 600.000 venezolanos están en riesgo de perder beneficios
Redacción Versión Final
La National TPS Alliance, que agrupa a beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS), acusó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump de deshabilitar, antes de tiempo, el sistema de inscripción para la extensión del programa migratorio en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Jessica Bansal, abogada de la organización, aseguró que "la administración desobedeció" el fallo judicial que permitía a los venezolanos mantener su protección y registrarse hasta octubre de 2026.

El sitio web no reflejaba la orden de la corte y, en el último día, cerraron el proceso de reinscripción”, declaró en conferencia de prensa.

El juez federal Edward Chen, de San Francisco, había dictaminado el viernes que el Gobierno no podía dar por terminado el TPS de Haití y Venezuela, lo que aseguraba temporalmente el estatus legal de más de un millón de personas, incluidos 600.000 venezolanos.

Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, explicó que desde la noche del martes las cuentas de Uscis dejaron de mostrar la opción de reinscripción para los venezolanos. “Era la fecha límite para renovar el TPS o el permiso de trabajo, pero la plataforma bloqueó esa posibilidad”, denunció.

 

