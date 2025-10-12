El diario plural del Zulia


Activistas españolas lanzan pintura contra un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

Protestaron contra el Día de la Fiesta Nacional en España que se celebra el 12 de octubre. "Lanzamos pintura biodegradable al cuadro 'Primer Homenaje a Cristóbal Colón', en el Museo Naval. La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio", reclamaron
Sputnik
@VersionFinal Cortesía

Dos mujeres, activistas del colectivo de desobediencia civil español Futuro Vegetal, lanzaron el domingo pintura roja contra el cuadro de José Garnelo 'Primer Homenaje a Cristobál Colón' expuesto en el Museo Naval de Madrid.

Así las activistas protestaron contra el Día de la Fiesta Nacional en España que se celebra el 12 de octubre.

Lanzamos pintura biodegradable al cuadro 'Primer Homenaje a Cristóbal Colón', en el Museo Naval. La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala", escribió el movimiento en su cuenta de la red social X.

Las mujeres fueron sacadas de la sala a la fuerza.

Abya Yala es un término de origen kuna, lengua del pueblo indígena homónimo, que habita en el territorio correspondiente a los actuales Panamá y Colombia.

En su idioma, significa "tierra madura" o "tierra viva" y se utiliza por los pueblos indígenas para referirse al continente americano.

