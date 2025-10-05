Activistas de la flotilla de Gaza denuncian abusos y humillaciones durante su detención en Israel

Decenas de activistas que intentaban llegar a la Franja de Gaza por mar han denunciado malos tratos durante su detención por parte de las fuerzas israelíes, acusaciones que el gobierno de Israel rechaza categóricamente.

Un total de 450 personas fueron arrestadas entre el miércoles y el viernes al interceptar la Flotilla Global Sumud, conformada por 42 embarcaciones que buscaban romper el bloqueo naval israelí y entregar ayuda simbólica a Gaza. Tras su captura, los activistas fueron trasladados a Israel, donde muchos permanecieron bajo custodia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señaló que ofreció la opción de deportación voluntaria a todos los detenidos, y que quienes aún permanecen en prisión han decidido continuar con el proceso legal de deportación.

A su regreso a Roma, en el aeropuerto de Fiumicino, el periodista italiano Saverio Tommasi relató que los activistas fueron tratados de manera humillante, con restricciones a sus medicamentos y actos de degradación, incluyendo burlas dirigidas a figuras como Greta Thunberg. Tommasi describió la escena como un intento deliberado de intimidar y ridiculizar a los detenidos.

Por su parte, el gobierno israelí negó las acusaciones, calificándolas de “mentiras descaradas” y asegurando que los derechos legales de los detenidos fueron respetados en todo momento. Thunberg, según el ministerio, no presentó quejas sobre los hechos.

La intervención de la flotilla se produjo mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, intentaba mediar un alto el fuego en Gaza, ordenando a Israel detener los bombardeos. Israel ha manifestado su disposición a seguir la propuesta de Trump, mientras que Hamás ha aceptado algunos de sus términos. Se espera que los negociadores lleguen a El Cairo el lunes para avanzar en las conversaciones de paz.