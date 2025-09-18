“Veneka”, la canción censurada de Rawayana que fue nominada a los Latin Grammy

La banda venezolana Rawayana ha vivido un torbellino de emociones y contrastes que la ha llevado desde la censura en su país hasta el reconocimiento más alto de la música global. El epicentro de esta dualidad es su álbum más reciente, ¿Quién Trae Las Cornetas?, del que se desprende la polémica pero popular canción "Veneka".

El tema, realizado en colaboración con Akapellah, recibió una nominación en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina en los Latin Grammy.

“Veneka”, una canción dedicada a la diáspora venezolana, se convirtió en un himno perteneciente a su álbum “¿Quién trae las cornetas?”, con el cual se llevaron un galardón por mejor canción pop, en específico, por el tema “Feriado”.

No obstante, pese a las más de 24 millones de reproducciones que acumula “Veneka” en Spotify y el movimiento que representó en redes sociales, el tema le costó a Rawayana la cancelación de su gira nacional a finales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro exigió que se censurara la canción en todo el país y los acusó de “conspirar” con María Corina Machado.

Fue criticada duramente por el mandatario, quien también la calificó de "insultante" y "degradante".

Sin embargo, la agrupación venezolana no ha parado en su ascenso. Sus estadísticas sociales demuestran un alcance masivo que incluye más de 1.1 millones de seguidores en Instagram y casi un millón de suscriptores en YouTube. El álbum "¿Quién Trae Las Cornetas?" alberga suma cerca de 4.7 millones de oyentes mensuales en Spotify, demostrando que su música resuena profundamente en la audiencia global.