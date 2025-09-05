Valeria Atencio: de la feria de La Chinita al Miss Teen Venezuela Mundo

A su corta edad, Valeria Sofía Atencio, exreina de la Feria de la Chinita 2023, representó al Zulia en la categoría mini del Miss Teen Venezuela Mundo, evento realizado en Caracas en junio de este año. Se alzó con el primer lugar en la prueba de talento al cantar y bailar al ritmo de "Soy Luna".

La carismática niña conquistó la capital del país con su sonrisa y su cautivadora presencia, logrando un triunfo significativo para su carrera en el modelaje.

El triunfo de Valeria en la prueba de talento, que formó parte del segundo bloque de evaluaciones del concurso, es un avance significativo para la concursante, quien se ha estado preparando desde junio del presente año.

Valeria Sofía compartió con Versión Final detalles de su victoria, mostrándose muy entusiasmada con los resultados, ya que la coloca en la mira de los jueces de cara a la fase final.

"Me estoy preparando con mucha dedicación para la próxima y decisiva etapa del certamen, que se realizará a mediados de octubre en Caracas", informó la pequeña reina.

Valeria Sofía llegó a la entrevista con un hermoso vestido morado de lentejuelas, acompañado de una capa de tul con flores, sosteniendo su gran trofeo. Fue acompañada por su madre y su abuela, quienes la han apoyado incondicionalmente.

La fase final del certamen incluirá una ronda preliminar, una entrevista con el jurado y una semana completa de intensas evaluaciones. Para apoyar su desempeño y gran talento, todos pueden participar en las votaciones en las cuentas oficiales del Miss Teen Mundo Venezuela a través de todas las plataformas digitales.

Con su inigualable carisma y talento, Valeria Sofía Atencio está lista para brillar en el escenario nacional. Ya ha demostrado que tiene lo necesario para destacar y está preparada para darlo todo con el objetivo de traer la corona a casa.