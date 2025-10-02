Universidad de la Costa otorga doctorado honoris causa en industrias creativas a Nicky Jam

La Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla, Colombia, otorgó este jueves un doctorado honoris causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural al cantante estadounidense Nicky Jam.

A través de sus redes sociales, la institución expresó: "¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos este reconocimiento al cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial".

La universidad destacó la "historia de perseverancia y resiliencia" del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y lo presentó como "un ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión". Además, compartió un video de Nicky Jam recibiendo su diploma y felicitándolo por este logro.

En su discurso de aceptación, el cantante recordó sus orígenes: "Vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela y donde muchos no están vivos, es un lugar muy difícil para criarse".

Nicky Jam resaltó el valor: "He ganado Grammys y diferentes premios, pero nada es tan gratificante como este honor. Muchos piensan que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que realmente limita las oportunidades".