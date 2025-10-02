El diario plural del Zulia


Universidad de la Costa otorga doctorado honoris causa en industrias creativas a Nicky Jam

La institución celebró su perseverancia, resiliencia y ejemplo de superación personal. Nicky Jam recordó sus orígenes en un barrio con grandes desafíos educativos. El cantante afirmó que la educación, más que el dinero, transforma vidas
Redacción Versión Final
La Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla, Colombia, otorgó este jueves un doctorado honoris causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural al cantante estadounidense Nicky Jam.

A través de sus redes sociales, la institución expresó: "¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos este reconocimiento al cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial".

La universidad destacó la "historia de perseverancia y resiliencia" del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y lo presentó como "un ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión". Además, compartió un video de Nicky Jam recibiendo su diploma y felicitándolo por este logro.

En su discurso de aceptación, el cantante recordó sus orígenes: "Vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela y donde muchos no están vivos, es un lugar muy difícil para criarse".

Nicky Jam resaltó el valor: "He ganado Grammys y diferentes premios, pero nada es tan gratificante como este honor. Muchos piensan que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que realmente limita las oportunidades".

