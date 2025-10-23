"Un Viaje de Película" promete redefinir la comedia venezolana con un recorrido por el país

El elenco de la nueva comedia venezolana "Un viaje de Película" se presentó junto con su director Carlos Daniel Alvarado este jueves en una rueda de prensa en Maracaibo, donde compartieron anécdotas y la profunda motivación detrás de un proyecto que busca revitalizar el cine venezolano. El filme tendrá su estreno general en todas las salas de cine del país el próximo 6 de noviembre.

Carlos Daniel Alvarado, director del proyecto audiovisual, no ocultó su emoción al hablar de la cinta. "Desde el inicio me siento orgulloso de mostrar todo lo que son los destinos turísticos, su gente, estar acompañado de un cartel de actores maravillosos, que son un regalo de Dios, y me siento afortunado de llevar a las pantallas esta película", afirmó.

Para Alvarado, este estreno representa un punto de inflexión. "Siento que es un antes y un después para llamar a las nuevas generaciones a más salas de cine, para eliminar este estigma que tienen del cine venezolano".

Por su parte, el actor José Ramón Barreto aportó una de las anécdotas más divertidas del rodaje, revelando los desafíos tras bambalinas. El intérprete también expresó su gratitud. "Estoy muy agradecido por grabar esta película y hacer una gira en reconocimiento. Es un sueño cumplido grabar en mi país".

La producción también marca el debut actoral de la exreina de belleza y animadora Adriana Marval, quien por primera vez incursiona en la actuación de este filme, ampliando su trayectoria en el mundo del espectáculo.

La producción llevó al equipo a siete sitios de Venezuela: Caracas, La Guaira, Los Roques, Canaima, Mérida, Margarita y Maracaibo, capturando la diversidad de paisajes como escenario perfecto para esta comedia itinerante. Con un claro mensaje de optimismo y una apuesta por el talento local, "Un Viaje de Película" se prepara para ofrecer al público una oportunidad de reencontrarse con el cine nacional, a través de risas y un emocionante recorrido por la geografía venezolana.