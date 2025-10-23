El diario plural del Zulia


"Un Viaje de Película" promete redefinir la comedia venezolana con un recorrido por el país

La producción marca el debut actoral de la exreina de belleza y animadora Adriana Marval. El proyecto llevó al equipo a siete estados de Venezuela. El actor José Ramón Barreto aportó anécdotas divertidas del rodaje, revelando los desafíos tras bambalinas
MagazineVF Home
Yalimar Faneite | Pasante
@versionfinal Robert Arámbulo

El elenco de la nueva comedia venezolana "Un viaje de Película" se presentó  junto con su director Carlos Daniel Alvarado este jueves en una rueda de prensa en Maracaibo, donde compartieron anécdotas  y la profunda motivación detrás de un proyecto que busca revitalizar el cine venezolano. El filme tendrá  su estreno general  en todas las salas de cine del país el próximo 6 de noviembre.

Carlos Daniel Alvarado, director del proyecto audiovisual, no ocultó su emoción al hablar de la cinta. "Desde el inicio me siento orgulloso de mostrar  todo lo que son los destinos turísticos, su gente, estar acompañado de un cartel de actores maravillosos, que son un regalo de Dios, y me siento afortunado de llevar a las pantallas esta película", afirmó.

Para Alvarado, este estreno representa un punto de inflexión. "Siento que es un antes y un después para llamar a las nuevas generaciones  a más salas de cine, para eliminar este estigma que tienen del cine venezolano".

Carlos Daniel Alvarado

Por su parte, el actor José Ramón Barreto aportó una de las anécdotas más divertidas del rodaje, revelando los desafíos tras bambalinas. El intérprete también expresó su gratitud. "Estoy muy agradecido por grabar esta película y hacer una gira en reconocimiento. Es un sueño cumplido grabar en mi país".

José Ramón Barreto

La producción también marca el debut actoral de la exreina de belleza y  animadora Adriana Marval, quien por primera vez incursiona en la actuación de este filme, ampliando su trayectoria en el mundo del espectáculo.

La producción llevó al equipo a siete sitios de Venezuela: Caracas, La Guaira, Los Roques, Canaima, Mérida, Margarita y Maracaibo, capturando la diversidad de paisajes como escenario perfecto para esta comedia itinerante. Con un claro mensaje de optimismo y una apuesta por el talento local, "Un Viaje de Película" se prepara para ofrecer al público una oportunidad de reencontrarse con el cine nacional, a través de risas y un emocionante recorrido por la geografía venezolana.

Adriana Marval
Siga leyendo
Lea también

La OMS alerta que el hambre en Gaza persiste pese a la tregua entre Israel y Hamás

Carlos III hace historia al rezar junto al papa León XIV en la Capilla Sixtina

Abusa sexualmente de su sobrina de 15 años desde hace 10 meses

Trump analiza nuevas acciones contra el narcotráfico tras operativos cerca de…

Comentarios
Cargando...