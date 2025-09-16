Tomorrowland Winter se llevará a cabo del 21 al 28 de marzo en los Alpes franceses

La edición invernal del famoso festival belga de música electrónica se celebrará en la estación de esquí de Alpe d’Huez, Francia, según anunciaron los organizadores este martes. Las entradas estarán disponibles a partir del sábado 20 de septiembre.

El evento contará con siete escenarios ubicados en diferentes puntos de la estación de esquí y en restaurantes de montaña. Además de las entradas diarias, los asistentes podrán adquirir paquetes de cuatro o siete días que incluyen alojamiento, acceso al festival y a la estación de esquí.

Estos paquetes no solo incluyen actuaciones de artistas internacionales (cuya lista aún no ha sido anunciada), sino también actividades adicionales como yoga en las alturas, paseos en trineo tirados por perros y la oportunidad de participar en talleres de DJ.

Sin embargo, algunas asociaciones y grupos medioambientales, como "Stop Tomorrowland Alpe d’Huez", han expresado su preocupación por la contaminación acústica y la huella de carbono generada por la celebración del evento, que tiene lugar cerca del parque nacional de Écrins.

Ante estas críticas, los organizadores de Tomorrowland Winter han afirmado que se implementarán diversas medidas medioambientales para mitigar el impacto del festival, tales como el uso de energía renovable, vasos reutilizables y generadores eléctricos o de hidrógeno.