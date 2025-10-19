Taylor Swift dona $100 mil a una niña que lucha contra el cáncer

La cantante estadounidense Taylor Swift realizó una donación de 100 mil dólares para la familia de Lilah, una niña de dos años diagnosticada con un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer cerebral, según informaron medios especializados como People y Us Weekly.

El aporte benefició a la familia Smoot, residente en Estados Unidos, luego de que la historia de Lilah se difundiera mediante videos en la red social TikTok, donde su madre, Katelynn Smoot, mostró la participación emocional de su hija con la música de la artista. Conforme precisa Daily Mail, la donación incluyó un mensaje firmado por la propia Swift en el que expresó su apoyo para la menor.

La familia de Lilah inició la recaudación de fondos en marzo de 2025 tras recibir el diagnóstico de la enfermedad, catalogada por especialistas como una de las variantes más agresivas y raras detectadas en la población pediátrica de Estados Unidos durante el último año, con apenas 58 casos documentados, de acuerdo con datos obtenidos por Us Weekly.

La situación de Lilah trascendió cuando Katelynn Smoot difundió en su cuenta de TikTok un video donde la niña, de apenas dos años, manifestaba su admiración por la intérprete de “The Life of a Showgirl”.

Según el reporte de People, en la grabación la madre relató que durante el embarazo escuchó con frecuencia música de Swift, situación que considera relevante para la afinidad mostrada por la menor, y señaló que el nombre original pensado para su hija era Willow, en referencia a una canción de la artista.

La campaña de recaudación de fondos, habilitada en GoFundMe, incluía detalles sobre el diagnóstico y el régimen de tratamiento propuesto por los médicos. El tumor cerebral fue detectado tras una convulsión sufrida por Lilah cuando tenía 18 meses, episodio que coincidió con el nacimiento de un nuevo integrante de la familia, según explicó la propia madre a través de la página oficial de la plataforma.

Según la información compartida en la campaña y recopilada por Daily Mail, los especialistas determinaron que Lilah padecía una forma de cáncer cerebral identificada como “muy rara” y “altamente agresiva”.

El proceso terapéutico que enfrenta incluye la extracción quirúrgica del tumor, un periodo de tres meses de quimioterapia, la administración de terapia con células madre y tratamientos de radiación con protones, los cuales exigen traslados periódicos a centros hospitalarios especializados y estadías prolongadas.

La familia Smoot difundió un video agradecimiento posterior en el que se observa a la madre y a Lilah escuchando la canción “The Fate of Ophelia”, incluida en el repertorio reciente de Swift. En sus declaraciones públicas recogidas por Us Weekly, Katelynn Smoot señaló: “Esto significa que no tenemos que preocuparnos por otra cosa que no sea Lilah (…) Tyler y yo podemos concentrarnos en nuestra niña y estar juntos como familia”.