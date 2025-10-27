Stephany Abasali revela campaña de desprestigio contra ella por figura venezolana desconocida

La representante de Venezuela en Miss Universo 2025, Stephany Abasali, denunció públicamente que enfrenta una campaña de desprestigio por parte de una figura influyente de su país.

A sus 25 años y estudiante de Economía, la modelo aseguró que estas acciones no mermarán su concentración ni su desempeño durante el concurso.

A bordo del avión rumbo a Miami, Abasali grabó un video donde expresó su sorpresa por la situación: “Yo sé muchas cosas. Alguien tiene en mí una campaña de odio. Pero no me importa, ellos no influyen en lo que decidirá el jurado”, señaló. La joven aclaró que no se trata de Osmel Sousa, sino de otra persona vinculada al medio artístico y del espectáculo en Venezuela.

Previo a su partida, la reina cautivó a los presentes con un look moderno y elegante compuesto por chaqueta y falda de cuero, camisa blanca con encajes y tacones altos.

Muchos venezolanos se acercaron al aeropuerto en Miami para desearle éxito en su intento por conseguir la octava corona universal para el país, que no gana desde 2013 con María Gabriela Isler.

Con actitud positiva, Stephany se fotografió y compartió momentos con sus seguidores, demostrando que está preparada y enfocada para la competencia internacional. “Estoy concentrada en mostrar lo mejor de mí y representar a Venezuela con orgullo”, afirmó.

La denuncia de la modelo pone de relieve los retos y presiones internas que enfrentan las candidatas venezolanas, aunque su determinación y profesionalismo parecen ser más fuertes que cualquier campaña de desprestigio.