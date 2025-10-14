Sicarios ultiman en Ciudad de México a David Cohen, abogado de Anahí

La madrugada de este martes 14 de octubre se registró otra muerte por un ataque a mano armada en México. Se trata de David Cohen, abogado conocido por ser representante legal de la cantante Anahí y el actor de telenovelas Sebastián Rulli.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que Cohen, de 48 años, perdió la vida tras recibir varios disparos a corta distancia. El atentado ocurrió la tarde del lunes 13 de octubre y, aunque fue trasladado a un hospital privado, murió horas después.

El presunto agresor, un joven de 19 años identificado como Héctor Hernández, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación mientras intentaba escapar.

El joven iba a cobrar 30 mil pesos por el crimen, y dijo desconocer las razones por las que lo querían asesinar. También detalló que hay otro sujeto involucrado, quien lo habría acompañado en el momento del homicidio y le habría proporcionado el arma que usó para disparar.

El asesinato del abogado David Cohen Sacal, sacudió no solo al gremio legal, sino también al mundo del espectáculo. Según reveló Ana María Alvarado en su canal de YouTube, el jurista —reconocido por representar a celebridades— tenía casos activos relacionados con Anahí, además de haber trabajado con figuras como Maite Perroni, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano.

“Fíjense que el abogado David Cohen ha llevado varios asuntos de famosas, porque es buen abogado. (…) Con Anahí, estaba trabajando para ella y me contactó por algunas cosas que dije de ella. Era buena persona, con tres hijos divinos, muy chiquitos. Qué pena lo que estamos viviendo”, expresó Alvarado.

El derechista era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), especializado en litigio civil y corporativo, y había representado a Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, además de asesorar a artistas envueltos en demandas mediáticas.

La mención de Anahí en esta tragedia reavivó la atención sobre los conflictos legales que la artista ha enfrentado en los últimos años. La exintegrante de RBD, de 42 años, ha sido noticia recientemente por su regreso a la televisión en el reality show “¿Quién es la Máscara?”.

Aunque Anahí no se ha pronunciado sobre el trabajo de Cohen Sacal, la declaración de Ana María Alvarado sugiere que el abogado mantenía una relación profesional activa con ella, posiblemente relacionada con temas de imagen y contratos mediáticos.