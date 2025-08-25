Shakira logra récord histórico con gira latina más exitosa del año y supera a Coldplay

La estrella colombiana Shakira se consolidó como la artista latina más exitosa del año tras el arrollador desempeño de su gira “Las mujeres ya no lloran”, con la que completó 51 conciertos en distintos países y logró vender más de 2,5 millones de boletos a nivel mundial.

En Estados Unidos la cantante ofreció 22 presentaciones que registraron lleno total, con más de 700 mil entradas vendidas. México se convirtió en uno de los puntos más destacados de la gira, al superar el millón de boletos comercializados, un récord que la posicionó como la mayor recaudación en ese país.

De igual manera, su tour encabezó las cifras de asistencia en Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay durante los primeros seis meses de presentaciones.

Con estas cifras Shakira no solo reafirma su estatus como ícono global de la música, sino que también marca un hito en la historia de las giras latinas.

En el ranking internacional la barranquillera dejó en segundo lugar a la banda británica Coldplay y superó a figuras de talla mundial como Paul McCartney y Bruno Mars, quienes también registraron giras exitosas durante el mismo periodo.