Semana de la Moda de Nueva York inicia con una exclusiva recepción

El Consejo de Diseñadores de Moda de América (Cfda) celebró un exclusivo cóctel en Nueva York para inaugurar la tan esperada Semana de la Moda.

Según la publicación oficial de la organización, el evento contó con la presencia de figuras legendarias del diseño como Thom Browne, Michael Kors y Anna Sui, quienes fueron los anfitriones de la velada.

La recepción, que se llevó a cabo en un entorno sofisticado, sirvió como punto de encuentro para lo más selecto de la industria.

La sorpresa para muchos fue la asistencia de los aclamados artistas Peso Pluma y Young Miko, quienes, además de ser invitados, fueron presentados como los nuevos embajadores oficiales del Cfda para esta edición de la Nyfw.

Su participación en el evento, que también contó con personalidades como Anna Wintour y Tory Burch, demuestra cómo la línea entre la música, el arte y la moda se ha vuelto cada vez más difusa, con artistas de la talla de ellos influenciando las tendencias globales.

El Cfda ha invitado al público a seguir de cerca todos los desfiles de la Nyfw, que se llevarán a cabo desde el 11 hasta el 16 de septiembre. Las presentaciones se podrán ver en vivo a través de los canales de Rockefeller Center Gardens y Rink.