¡Se casa! Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

La cantante estadounidense Taylor Swift dejó sin aliento a sus fanáticos al confirmar los rumores que rondaron las redes sociales durante meses: se casa con el jugador de la NFL Travis Kelce.

Con una romántica sesión de fotos compartida en Instagram por la pareja fue confirmado su compromiso, mostrando la esperada “roca” que ahora adorna la mano de la “Miss Americana”.

La espectacular joya fue exhibida en una de las fotografías, donde muestra el brillo de la piedra y la combinación con su reloj. Las instantáneas fueron tomadas en lo que parece ser un set ambientado con flores en tonos blanco y rosa dentro de un jardín.

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Taylor en el post de Instagram, el cual, en menos de 15 minutos acumuló 1,5 millones de likes.

Las especulaciones sobre si Taylor y Travis ya se habían casado o estaban comprometidos estaban rondando desde principio de año, y se avivaron cuando la estrella de los Kansas City Chiefs ofreció una entrevista a la revista GQ.

El atleta habló sobre cómo sus padres permanecieron juntos por el bien de sus hijos, antes de divorciarse cuando Travis se mudó a la universidad. "Siempre fueron los mejores compañeros, siempre estuvieron ahí para nosotros de niños", explicó. "No hubo división en cuanto a enojo mutuo. Creo que el romance se desvaneció, al estar tan centrados en sus carreras y en criar una familia".

"Probablemente sea difícil para los padres mantener ese romance, sobre todo cuando tienes hijos que se meten en todo, ¿sabes?", dijo, y añadió que haría lo que fuera necesario para que funcionara con su futura esposa. "Me encantaría tener a los pocos amigos cuyos padres siguen juntos y prosperando", compartió Travis.

"No es que crea que mis padres lo manejaron mal ni nada por el estilo. Es más, si vamos a empezar esto y hacerlo, ¿por qué no intentar que dure para siempre? No solo como si fuera solo por los niños", dijo el jugador de fútbol americano.

La pareja hizo público su romance en septiembre de 2023 y, desde entonces, ha deleitado a sus fans con sus muestras de apoyo y cariño.