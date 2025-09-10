Salma Hayek celebra el cumpleaños de Adam Sandler con un divertido video en redes

Salma Hayek volvió a mostrar su carisma y sentido del humor al felicitar a su amigo Adam Sandler por su cumpleaños número 59. La actriz mexicana compartió un video en Instagram en el que, en lugar de tomar una foto, accidentalmente grabó un clip corto de ambos posando juntos.

“Feliz cumpleaños @adamsandler! Algún día presionaré el botón correcto… hasta entonces, disfruta mi colección de videos accidentales”, escribió Hayek junto a la publicación, acompañada de emojis de risa. En las imágenes se ve a los actores sonrientes mientras Sandler, entre risas, le pregunta qué está haciendo, a lo que ella responde con espontaneidad: “Es un video, déjame ver”.

La amistad entre Salma Hayek y Adam Sandler se ha consolidado desde hace más de una década, cuando protagonizaron juntos la película Grown Ups (2010) y su secuela en 2013, en la que dieron vida a la pareja Lenny y Roxanne Chase-Feder. Además, en 2021, Sandler acompañó a la actriz en la ceremonia donde develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pronunciando un emotivo discurso en su honor.

Con esta felicitación cargada de humor y complicidad, Hayek dejó en claro que su relación con Sandler trasciende la pantalla, demostrando la sólida amistad que los une dentro y fuera del cine.