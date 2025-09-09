Sabrina Carpenter deslumbró con vestido vintage que lució la icónica Cher en 1975

Después de brillar en la alfombra roja de los Video Music Awards, la cantante Sabrina Carpenter deslumbró en la fiesta posterior con un extraordinario traje vintage de Bob Mackie.

Este conjunto, cargado de historia, perteneció a la legendaria Cher en 1975, cuando lo lució durante una actuación junto a Tina Turner. La elección de Sabrina no solo fue un guiño a la moda clásica, sino también un homenaje al famoso Studio 54.

El traje se destacó por sus colores vibrantes y destellos que evocan la era dorada del disco, capturando la energía y el glamour de los años setenta, la textura y el diseño añaden un toque atrevido y brillante, reflejando el espíritu audaz tanto de Cher como de Carpenter. Esta pieza única trazó un puente entre dos generaciones de íconos femeninos.

La intérprete de "Espresso" completó su look con un beauty styling perfecto que resaltó sus labios glamorosos y una piel radiante. Su maquillaje elegante y sobrio contrastó con la extravagancia del vestido, logrando un equilibrio impecable así, reafirmó su estilo personal mientras rendía homenaje a la moda vintage.

La conexión con Studio 54 fue otro elemento clave del outfit. Este legendario club neoyorquino marcó una época de libertad y creatividad en la moda, algo que la actriz y cantante logró canalizar con su acertada elección, su aparición en este traje icónico reforzó la nostalgia y la duradera influencia de aquella escena cultural.

En contraste, Sabrina logró fusionar la historia de la moda con su personalidad contemporánea, su atuendo, cargado de significado, destacó en una noche llena de estrellas y creatividad.