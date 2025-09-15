¡Récord en Spotify! Estos hits de Billie Eilish superaron las 3.000 millones de reproducciones

La superestrella del pop, Billie Eilish, alcanzó un nuevo hito en la industria musical. Dos de sus canciones más icónicas, "Birds of a Feather" y "Lovely", alcanzaron cifras impresionantes de reproducciones en la plataforma de Spotify.

Cada una supera los tres mil millones de reproducciones, un logro no solo subraya su inmensa popularidad, sino que también la posiciona como una de las artistas más escuchadas de la década.

El tema "Birds of a Feather" (2024), una balada conmovedora y etérea que forma parte de la banda sonora de la película "Barbie", ha capturado el corazón de millones.

Fue escrita por Eilish y su hermano y colaborador, Finneas O'Connell, la canción explora la profunda conexión y el amor incondicional. Desde su lanzamiento, ha sido aclamada por su lirismo sincero y su producción minimalista, que resalta la emotiva voz de la artista.

Por otro lado, "Lovely" (2018), su exitosa colaboración con el cantante Khalid, ha demostrado ser un clásico atemporal. Lanzada originalmente para la segunda temporada de la serie "13 Reasons Why", esta canción se ha convertido en un himno de la melancolía y la esperanza.

La letra, coescrita por Eilish, Finneas y Khalid, aborda la lucha contra la depresión y la sensación de sentirse atrapado. Su lanzamiento catapultó a Eilish y a Khalid al estrellato internacional, recibiendo elogios de la crítica y una nominación al Grammy por "Mejor Dúo/Grupo Pop" en 2019.

Con estos impresionantes números, Billie Eilish reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación.

Según las listas más recientes, la artista se encuentra consistentemente en el top 5 de los artistas más escuchados en Spotify a nivel global. Actualmente, ocupa el cuarto lugar en la lista de los artistas más reproducidos en la plataforma, un testimonio del poder duradero de su música y su conexión única con sus seguidores.