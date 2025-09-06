Rauw Alejandro recibe premio Herencia Hispana en EE. UU.: "Estoy llevando nuestra bandera en alto"

El cantante y compositor puertorriqueño, Rauw Alejandro, fue reconocido este jueves con el Premio Herencia Hispana en la categoría Visión, durante una gala celebrada en Washington D. C., donde compartió escenario con destacadas figuras del arte en Estados Unidos y Latinoamérica.

El artista, uno de los exponentes más influyentes de la música urbana latina, expresó su orgullo por llevar en alto la cultura hispana y ser parte de un reconocimiento que trasciende fronteras.

“Estoy con mucha alegría, estoy con mi gente llevando nuestra bandera en alto, nuestra cultura también. No tan solo yo, sino todas las personas que han pasado por aquí”, dijo a la agencia EFE antes de la ceremonia.

La Fundación Herencia Hispana (HHF) destacó a Rauw Alejandro por su “aporte innovador a la música latina y su impacto global”. En sus declaraciones, el intérprete subrayó la importancia de representar sus raíces.

“Para mí es un honor y se trata de eso, de seguir como persona, como artista, y tratar de dar mi granito de arena, a lo mejor de mí, y poner la cultura arriba”, señaló.

El también productor y compositor, que en 2024 presentó su quinto álbum, “Cosa Nuestra”, adelantó que trabaja en un nuevo proyecto titulado “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, con el que busca seguir mostrando su esencia caribeña. “Estamos de tour, gracias a Dios, girando con 'Cosa Nuestra'. Todavía no terminamos hasta final de año y por ahí viene el 'Capítulo 0', lo que pasó un poquito antes de Cosa Nuestra. Seguimos divirtiéndonos y haciendo música”, adelantó.

Con una trayectoria marcada por su versatilidad artística, Rauw Alejandro ha ganado un Latin Grammy, suma cuatro nominaciones a los Grammy y ya acumula dos Premios Billboard de la Música Latina y dos Premios Lo Nuestro, consolidándose como uno de los referentes más importantes del género urbano a nivel internacional.