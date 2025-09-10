El diario plural del Zulia


Radiante y divertido: El Aperol Spritz se posiciona como el nuevo color en tendencia

La tonalidad llega para remplazar al butter yellow aunque manteniendo la misma estética de la “calidez”. Alguna de las marcas más reconocidas de la moda como Prada, Burberry, Alexander McQueen o 16Arlinton han empezado a alinearse. En un mundo de minimalismo, la entrada de un color tan llamativo no deja de sorprender
Javier A. Chávez
En cuanto a moda y tendencia el primer semestre de 2025 estuvo marcado por el “amarillo manteca” o “butter yellow”, un color cálido y suave que remplazó al blanco y al beige y que irradia luminosidad, optimismo y calidez.

Pero como en la moda todo es renovación, el Aperol Spritz llega para remplazar al butter yellow aunque manteniendo la misma estética de la “calidez”. Se trata de un reconocido coctel italiano de color naranja radiante con sabor agridulce, y cuya estética ahora se expande al mundo de la moda.

La disonancia y lo que hace resaltar a este color es que la tendencia anterior estuvo marcada por colores más suaves y neutros, ahora, el naranja del Aperol Spriz es todo, menos suave y neutro.

Alguna de las marcas más reconocidas de la moda como Prada, Burberry, Alexander McQueen o 16Arlinton han empezado a alinearse con el Aperol Spritz, un color que puede ser divertido sin dejar de ser elegante.

En un mundo de minimalismo, la entrada de un color tan llamativo no deja de sorprender. De hecho, se espera que los vestidos de estética etérea, fluidos y envolventes sean los encargados de llenar los armarios.

 

 

