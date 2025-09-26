Premios Juventud 2025 deslumbraron en Panamá: Alleh & Yorghaki entre los ganadores

Panamá fue el escenario de la edición 2025 de los Premios Juventud, que se celebraron la noche de este 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali). El show comenzó con la presentación de los talentosos Venezolanos Alleh & Yorghaki, quienes interpretaron “Capaz”, un tema que logró ser el #1 en la lista de LOS40 y Spotify en España.

Este dúo de artistas recibió el premio de la categoría Tropical Mix. "Gracias, la verdad que fue muy inesperado, nosotros trabajamos todo esto sin buscar nada a cambio y hoy está siendo recompensado, así que gracias a todo por hacer esto posible”, expresó Alleh.

En el evento grandes figuras como Willie Colón, Boza, Farruko, Camilo, Carlos Vives & Grupo Niche, Emilia Mernes, Gloria Trevi, Grupo Firme, Myke Towers, entre muchos otros, deslumbraron con sus presentaciones.

En esa gran noche, 231 artistas obtuvieron sus premios, distribuidos en 41 categorías, desde horas tempranas ya habían comenzando a revelar los ganadores, mientras el resto de los triunfadores se dieron a conocer durante la ceremonia.

La agrupación Morat fue una de las más destacadas, triunfando en las tres categorías en los que estaba nominada, en la mejor canción de pop rock, con “Me toca a mí” interpretada también por Camilo, en mejor álbum, “Ya es mañana”, y por último se llevó el premio del mejor grupo del año.

Luis BPM, en su primera presentación en los premios, acompañado de Farruko, sorprendió al público dándoles el mensaje de que “yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”, el tema con el que se presentaron “fue tranquilos remix”.

También la cantante Natti Natasha fue otra que enganchó a los asistentes, revelando desde el escenario que el sexo de su bebé será niña, mientras interpretaba “Traje aquí”. Su esposo el productor Raphy Pina y su hija Vida Isabelle compartieron la emoción del momento.

Finalmente, Boza fue el encargado de cerrar con broche de oro la noche de los Premios Juventud 2025 con su tema “Yaya”. Su presentación puso a bailar a todo el público y fue despedido entre aplausos y alegría.