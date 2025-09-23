Polémica en el Miss Venezuela: Plagio con IA podría llevar acciones legales contra fotógrafo

El Miss Venezuela se vio envuelto en una nueva polémica cuando imágenes de sus candidatas editadas con Inteligencia Artificial (IA) fueron difundidas en redes sociales por el fotógrafo Iván Dumont.

Las imágenes, que muestran a las aspirantes a la corona portando vestidos en color dorado y una estética de fantasía, fueron procesadas por IA, bajo la voluntad de Dumont. No obstante, estas tenían como base el trabajo capturado por el lente de Enmanuel Báez, fotógrafo oficial del Miss Venezuela.

Báez condenó que su trabajo fuese “plagiado” y que su crédito fuese anulado en el mismo. “Un fotógrafo que crea imágenes a partir de fotos que hizo otro fotógrafo no es fotógrafo”, escribió Báez en Instagram.

"Me molestas que uses mi trabajo, que se hizo con esa misma organización. Ten un poco más de sentido de pertenencia y originalidad para crear algo. No te metas con el material de los demás", escribió en sus historias.

Ante esta situación, el Miss Venezuela emitió un comunicado a favor de Báez. Afirman que el plagio de las fotografías de Báez viola la Ley especial contra delitos informáticos, así como los derechos de imagen de cada una de las candidatas expuestas en dicho material.

“La utilización de imágenes y fotografías de nuestras candidatas y misses, así como el uso de IA para modificar o crear nuevas imágenes a partir de fotografías preexistentes que no cuente con la autorización del Miss Venezuela podría ser considerado un acto de competencia desleal, por tratarse del aprovechamiento de la reputación y prestigio de la marca Miss Venezuela sin la debida licencia o el consentimiento de la organización”, detalla el certamen en su misiva.

Por esto, la organización advirtió que se reserva el derecho a emprender acciones legales por lo ocurrido.