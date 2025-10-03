Pasarela 360 rompe moldes y redefine la moda zuliana con la participación inclusiva de 110 modelos

La moda en el Zulia da un giro histórico: “Pasarela 360” promete romper estereotipos al reunir en la pasarela a modelos de todas las edades, cuerpos y experiencias.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves 2 de octubre, en el salón Manhattan del restaurante Mi Ternerita, adelantaron los detalles de un desfile que apuesta por la inclusión, la diversidad y la personalidad por encima de los cánones tradicionales de belleza.

En la actividad estuvieron presentes unos 70 modelos, entre niñas, chicas y chicos, y personas de la tercera edad con edades comprendidas entre los 3 y 71 años. Todos asistieron vestidos de blanco, en un ambiente que reflejó elegancia y unidad. En total se inscribieron 110 participantes.

El desfile definitivo se realizará el próximo 16 de octubre en Mi Ternerita, bajo la dirección del diseñador internacional Nevers Huerta y la coordinación de Miguel Ángel Azuaje, acompañado por las diseñadoras Yalima Hernández y Audryskel Terán. Cada diseñador tendrá la responsabilidad de vestir al menos a 16 modelos.

“Espero que siga siendo un éxito como lo ha sido hasta ahora, que sigamos dejando la huella de que somos zulianos, de que somos venezolanos, y que no necesariamente tenemos que ser bellos para pautar y para marcar y dejar huellas en otras partes”, expresó Nevers Huerta, coordinador de Pasarela 360, durante la presentación a la prensa.

Por su parte, Miguel Ángel Azuaje destacó el carácter innovador de la propuesta: “Pasarela 360 significa eso, darle la vuelta a la moda, pues todos tenemos derecho, todos podemos ser incluidos en lo que la moda representa, porque la moda es para todos”.

El proyecto se caracteriza por su espíritu inclusivo. A diferencia de los desfiles tradicionales, el casting fue abierto y permitió la participación de modelos profesionales y aficionados, sin importar edad, talla o experiencia. Entre los seleccionados figuran niños de apenas 3, 4 y 5 años, jóvenes y adultos mayores, como el caso de Carmen Raga, costurera de 71 años que decidió atreverse a modelar.

“Fue difícil la escogencia porque era más personalidad que belleza, y hacer esa equivalencia en cada uno de los que estuvieron en el casting fue bastante fuerte”, explicó Huerta.

Los ensayos y clases se realizan en Gero Producciones, espacio donde los participantes han venido preparándose para la gran noche.

Además, la Organización Ama y Acéptate, dedicada a atender a niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, tendrá una participación destacada en el desfile. Tres de sus integrantes, Andrés López, Kristofer Valero y Andrés López, subirán a la pasarela, siendo este último también coanimador del acto central.

“La idea era hacer un evento inclusivo, sin límite de edad. Nosotros lo que queremos es que ellos vivan esa experiencia, de estar en una pasarela. Lo que queremos hacer es una gran familia de la moda”, puntualizó Azuaje.

Con estas premisas, Pasarela 360 se perfila como un movimiento que promueve la alta costura y el modelaje desde una visión distinta: sin cánones rígidos, con apertura y diversidad, para demostrar que la moda es un espacio donde todos tienen cabida.