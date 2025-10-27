Paris Hilton se adelanta al Halloween con un disfraz de Britney Spears

La empresaria y modelo Paris Hilton inauguró la época de Halloween con un disfraz que homenajea a su amiga Britney Spears. Tal y como lo hizo en el pasado 2024, escogió un look icónico de la estrella pop para recrearla.

Con un ajustado catsuit de látex rojo brillante, botas de cuero negro y un estilismo de cabello liso, Hilton enamoró a sus seguidores en Instagram, quienes reaccionaron encantados con el atuendo del videoclip “Oops!... I Did It Again”.

La socialité llevó su tributo a otro nivel con una sesión de fotos y video inspirada en la estética futurista del videoclip original de 2000. En las imágenes, compartidas en su cuenta de Instagram, aparece rodeada de luces y con un “moon man” —una referencia directa al astronauta que aparece en el video de Spears—, simulando estar en el espacio.

En algunas tomas añadió su toque personal con unos lentes plateados, pero mantuvo intacta la esencia del look que marcó una era.

“Uy, lo hice de nuevo. Comenzando Halloweek honrando a mi reina”, escribió la famosa en la publicación que ya acumula más de 130 mil “me gusta”.

Sus seguidores elogiaron la fidelidad de la recreación y aplaudieron el gesto hacia su amiga, con quien compartió incontables noches de fiesta en los años 2000.

A mediados de los 2000, Paris y Britney, junto a Lindsay Lohan, formaron el célebre “Holy Trinity” de la vida nocturna angelina, un trío inseparable que marcó tendencia tanto en moda como en titulares de tabloides.

Más de dos décadas después, Hilton sigue celebrando esa conexión. Su homenaje llega en un momento en que Spears, de 43 años, continúa bajo los reflectores tras la publicación de su libro de memorias The Woman in Me y su reciente retorno a la escena pública.