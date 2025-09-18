Osmariel Villalobos enfrenta cáncer de mama temprano con valentía, transparencia y fuerza interior

La reconocida comunicadora social, modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos decidió abrir su corazón a sus seguidores y hablar sobre un tema íntimo y delicado; su salud, luego de haber anunciado diez días antes la realización de un estudio médico.

A través de un video publicado en Instagram este 18 de septiembre, Villalobos reveló que los resultados de su biopsia arrojaron un diagnóstico de carcinoma ductal in situ (Dcis), una forma temprana de cáncer de mama.

Con serenidad y autenticidad, Villalobos expresó: “A pesar del resultado de la biopsia y el diagnóstico, sigo aquí… viviendo, sintiendo, avanzando con mis proyectos y dándome permiso de ser humana”.

La presentadora destacó que, aunque hay días en que se siente fuerte, también hay momentos donde las lágrimas son necesarias: “Porque sentir también es parte de sanar”.

El auto, según confesó, se ha convertido en un confesionario móvil, un espacio donde procesa sus emociones y reflexiona sobre su vida.

Y sí, el carro se ha convertido en mi confesionario”, dijo con naturalidad, mostrando cómo lo cotidiano puede transformarse en un refugio emocional.

Villalobos subrayó la importancia de la detección temprana y de enfrentar el diagnóstico con calma y conocimiento: “Estoy enfrentando esto desde la calma, con diligencia, con mucha información y con el acompañamiento necesario”. Actualmente, se encuentra realizando estudios junto a especialistas para definir el tratamiento adecuado.

Con su testimonio, Osmariel busca no solo compartir su experiencia personal, sino también concienciar y dar esperanza a quienes puedan enfrentar situaciones similares.

Gracias por estar y, de corazón, si esto que estoy viviendo le sirve a alguien más, entonces ya valió la pena”, concluyó, dejando un mensaje de fortaleza, humanidad y resiliencia.