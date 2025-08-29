Omar Enrique anuncia la Navidad desde el #1Oct y promete una Feria de la Chinita inolvidable

El cantante Omar Enrique compartió la tarde del miércoles un video en su Instagram donde dio algunos anuncios sobre las próximas presentaciones musicales en Venezuela. Además, detalló que el inicio de la Navidad en el país será desde el 1 de octubre, tal y como lo ha decretado el Gobierno nacional en los últimos años.

“Lo que viene para Venezuela es rumba, paz, alegría y amor. Aquí en Venezuela empieza la Navidad el primero de octubre y vamos a dar todos los anuncios de los artistas internacionales, nacionales y regionales que se van a presentar en todo el país desde el primero de octubre hasta el primero de enero”, dijo el merenguero.

Además, el presidente del Comité de la Feria Internacional de Nuestra Señora de Chiquinquirá no dejó de mencionar este evento de tradición zuliana al referir que está contento y emocionado porque este año será “increíble”.