El diario plural del Zulia


"No fui a los Emmy pero sí a urgencias": Alergia impide a Sofía Vergara ir a premiación

La actriz colombiana de 53 años tenía programado presentar uno de los galardones en la ceremonia del domingo 14 de septiembre, pero anunció en redes sociales que una reacción alérgica en su ojo izquierdo alteró sus planes
MagazineVF Home
Redacción Versión Final
@VersionFinal Cortesía

Sofía Vergara no pudo participar en la entrega de los premios Emmy 2025 al sufrir “una alergia ocular de locos” poco antes del evento, lo que la llevó a recibir atención de urgencias.

La actriz colombiana de 53 años tenía programado presentar uno de los galardones en la ceremonia del domingo 14 de septiembre, pero anunció en redes sociales que una reacción alérgica en su ojo izquierdo alteró sus planes, reseñó Infobae.

En una publicación en Instagram, Vergara explicó la situación: “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, acompañando el mensaje con fotografías de la inflamación.

Además, pidió comprensión por haber tenido que ausentarse del evento. “Perdón por cancelar, ¡la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto!”, señaló.

Junto a estas palabras, mostró videos acostada en una camilla y lavando el ojo en el consultorio médico.

Siga leyendo
Lea también

¡Récord en Spotify! Estos hits de Billie Eilish superaron las 3.000 millones de…

Arrestan a joven por patear y pisotear homenaje a Charlie Kirk en Arizona

Relaciones entre Venezuela y EE. UU. pasaron de maltrechas a desechas, asegura Maduro

Más de seis millones de estudiantes regresaron a clases este #15Sep

Comentarios
Cargando...