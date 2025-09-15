"No fui a los Emmy pero sí a urgencias": Alergia impide a Sofía Vergara ir a premiación

Sofía Vergara no pudo participar en la entrega de los premios Emmy 2025 al sufrir “una alergia ocular de locos” poco antes del evento, lo que la llevó a recibir atención de urgencias.

La actriz colombiana de 53 años tenía programado presentar uno de los galardones en la ceremonia del domingo 14 de septiembre, pero anunció en redes sociales que una reacción alérgica en su ojo izquierdo alteró sus planes, reseñó Infobae.

En una publicación en Instagram, Vergara explicó la situación: “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, acompañando el mensaje con fotografías de la inflamación.

Además, pidió comprensión por haber tenido que ausentarse del evento. “Perdón por cancelar, ¡la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto!”, señaló.

Junto a estas palabras, mostró videos acostada en una camilla y lavando el ojo en el consultorio médico.