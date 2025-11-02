Natti Natasha y Raphy Pina celebran la llegada de su segunda hija

La cantante dominicana Natti Natasha y su pareja, el productor musical Raphy Pina, compartieron con emoción la noticia del nacimiento de su segunda hija, Dominique Isabelle, quien llegó al mundo la tarde del 1 de noviembre. La pareja dio a conocer el anuncio a través de un tierno video publicado en sus redes sociales.

En las imágenes se puede ver parte del proceso previo al nacimiento, desde los preparativos en casa hasta la llegada al hospital, con la participación de los hijos mayores de Pina y de la primera hija en común de la pareja, Vida Isabelle, de cuatro años.

Con el mensaje “Hoy el corazón me late más fuerte que nunca... Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, Natti Natasha acompañó el video que documenta este emotivo momento familiar.

La artista también sorprendió a sus seguidores al incluir como banda sonora una canción compuesta especialmente para su nueva hija.

Con la llegada de Dominique Isabelle, Natti y Raphy Pina consolidan una familia de siete integrantes, sumando a los tres hijos mayores del productor, Mía, Chigui y Monty, quienes también participaron en la espera y recibimiento de la nueva integrante.