El diario plural del Zulia


Natti Natasha y estrellas latinas encenderán en Panamá la gran fiesta musical de Premios Juventud

La apertura tendrá un tributo a los ritmos panameños con artistas locales e internacionales. La cantante dominicana estrenará un tema inédito y revelará el sexo de su bebé. Ocho categorías nuevas se incorporan, desde Afrobeat Latino hasta contenidos digitales virales
MagazineVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

La vigésima segunda edición de los Premios Juventud se traslada a Panamá, donde se celebrará el próximo 25 de septiembre con un show inaugural cargado de identidad y sonidos locales.

La ceremonia abrirá con un tributo a la música panameña encabezado por Natti Natasha y figuras como Boza, Sech, Farruko, Los Rabanes, Nando Boom, Samy & Sandra Sandoval y Willie Colón, quien revivirá su clásico La murga. Entre los temas programados destacan Ellos benia Dem bow y Señorita a mí me gusta su style.

Durante la gala Natti Natasha también estrenará un nuevo sencillo y compartirá con el público el género de su bebé.

El espectáculo contará además con presentaciones de Maluma, Morat, Lola Índigo y Bad Gyal, entre otros artistas confirmados.

En cuanto a las nominaciones, Anitta, Myke Towers, Peso Pluma, Carín León, Beéle, Emilia y Netón Vega encabezan la lista con cinco menciones cada uno.

Este año los organizadores ampliaron la premiación con ocho categorías inéditas que incluyen Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Afrobeat Latino del Año, Pódcast del Año y POV Futbolero, entre otras.

Siga leyendo
Lea también

Anuncian casting del Reinado de Feria de La Chinita 2025

Inameh alerta sobre próximas ondas tropicales y efectos en diversas regiones del país

Hiere con cuchillo y abrelatas a un hombre que le alquilaba la casa

Eliminan fugas de gas en zona norte de Maracaibo

Comentarios
Cargando...