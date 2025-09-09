Natti Natasha y estrellas latinas encenderán en Panamá la gran fiesta musical de Premios Juventud

La vigésima segunda edición de los Premios Juventud se traslada a Panamá, donde se celebrará el próximo 25 de septiembre con un show inaugural cargado de identidad y sonidos locales.

La ceremonia abrirá con un tributo a la música panameña encabezado por Natti Natasha y figuras como Boza, Sech, Farruko, Los Rabanes, Nando Boom, Samy & Sandra Sandoval y Willie Colón, quien revivirá su clásico La murga. Entre los temas programados destacan Ellos benia Dem bow y Señorita a mí me gusta su style.

Durante la gala Natti Natasha también estrenará un nuevo sencillo y compartirá con el público el género de su bebé.

El espectáculo contará además con presentaciones de Maluma, Morat, Lola Índigo y Bad Gyal, entre otros artistas confirmados.

En cuanto a las nominaciones, Anitta, Myke Towers, Peso Pluma, Carín León, Beéle, Emilia y Netón Vega encabezan la lista con cinco menciones cada uno.

Este año los organizadores ampliaron la premiación con ocho categorías inéditas que incluyen Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Afrobeat Latino del Año, Pódcast del Año y POV Futbolero, entre otras.