Muere Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
La actriz Claudia Cardinale, símbolo del cine italiano de los años sesenta, falleció este martes a los 87 años en Nemours, localidad del departamento de Sena y Marne, en la región de Île-de-France, que incluye París, informó su agente Laurent Savry a la agencia AFP.
Cardinale, nacida en 1938 en el territorio del actual Túnez en el seno de una familia siciliana, contaba con doble nacionalidad, italiana y francesa, y residía en Nemours desde hace varios años.
Reconocida por su voz profunda y su distintiva belleza, Cardinale fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone. Entre sus papeles más destacados se encuentran películas como 8½ (Fellini), El Gatopardo, Rocco y sus hermanos y Hasta que llegó su hora / Érase una vez en el Oeste. También participó en producciones hollywoodenses, como La Pantera Rosa, en 1963.
Tras conocerse su fallecimiento, diversas personalidades del cine y la cultura expresaron su pesar. David Lisnard, alcalde de Cannes, destacó en X la trascendencia de Cardinale.
Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes", recordó, recordando además que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del Festival de Cine de Cannes.