Muere Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, símbolo del cine italiano de los años sesenta, falleció este martes a los 87 años en Nemours, localidad del departamento de Sena y Marne, en la región de Île-de-France, que incluye París, informó su agente Laurent Savry a la agencia AFP.

Cardinale, nacida en 1938 en el territorio del actual Túnez en el seno de una familia siciliana, contaba con doble nacionalidad, italiana y francesa, y residía en Nemours desde hace varios años.

Reconocida por su voz profunda y su distintiva belleza, Cardinale fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone. Entre sus papeles más destacados se encuentran películas como 8½ (Fellini), El Gatopardo, Rocco y sus hermanos y Hasta que llegó su hora / Érase una vez en el Oeste. También participó en producciones hollywoodenses, como La Pantera Rosa, en 1963.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas personalidades del cine y la cultura expresaron su pesar. David Lisnard, alcalde de Cannes, destacó en X la trascendencia de Cardinale.