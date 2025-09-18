El diario plural del Zulia


Mi Barriada lanza “La Gaita es pa’ todo el mundo” en su aniversario 15°

La agrupación zuliana celebra 15 años con un tema que resalta la universalidad de la gaita. El sencillo fue compuesto y producido por Ciro Ferrer, director musical del grupo. La canción ya está disponible en plataformas digitales y formará parte de su gira
El conjunto gaitero Mi Barriada celebra sus 15 años de trayectoria con el lanzamiento de un nuevo tema titulado “La Gaita es pa’ todo el mundo”, una composición que resalta cómo este género tradicional ha trascendido fronteras y se ha convertido en una expresión musical global.

El sencillo, escrito y producido por Ciro Ferrer, director musical y uno de los pilares de la agrupación, busca proyectar la gaita como un ritmo que no conoce límites geográficos.

En conversación con Versión Final, Guillermo Galíndez comentó: “Es un agrado para mí haber grabado este tema con Mi Barriada. ‘La Gaita es pa’ todo el mundo’ refleja una realidad: hoy en día la cantan desde Asia hasta el Congo. Es fresco, es actual y estamos seguros de que conectará con el público”.

El solista también resaltó la importancia de que este año la agrupación apueste por una canción inédita de su propio director musical: “Eso le da un valor especial. Hemos tenido temas de reconocidos gaiteros, pero esta pieza nace de la propia esencia del grupo, y por eso le dedicamos todo el empeño”.

Fundada en 2009, Mi Barriada se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas de la nueva generación de la gaita, con presentaciones en ferias, eventos privados y giras nacionales.

A lo largo de los años, han interpretado composiciones de importantes exponentes del género, pero en esta ocasión celebran su aniversario con un tema 100 % propio.

El sencillo “La Gaita es pa’ todo el mundo”, ya puede disfrutarse en todas las plataformas digitales, marcando el inicio de una temporada llena de presentaciones y nuevos proyectos para la agrupación.

