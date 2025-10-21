Masako Nozawa, voz de Goku, es reconocida como Persona de Mérito Cultural en Japón

La actriz japonesa Masako Nozawa, conocida mundialmente por interpretar a Goku en la saga Dragon Ball, fue distinguida este martes como Persona de Mérito Cultural por el gobierno de Japón, a sus 88 años.

Con este reconocimiento, Nozawa se convierte en la primera actriz de doblaje en recibir uno de los honores más importantes del país asiático.

Su trayectoria no solo marcó la historia del anime, sino también la de millones de espectadores que crecieron con su voz llena de energía, valentía y optimismo. Durante más de seis décadas, Nozawa ha dado vida a personajes emblemáticos del universo creado por Akira Toriyama, incluyendo a Gohan, Goten y Bardock, además de numerosos papeles en otras series y películas animadas.

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón destacó su “contribución excepcional al arte del doblaje y su influencia en la cultura popular mundial”. El galardón reconoce a personalidades que han aportado al desarrollo cultural del país y dejado una huella perdurable en la sociedad.

Con su característica energía, y su inolvidable grito de “¡Kamehameha!”, Masako Nozawa ha demostrado que la voz puede ser tan poderosa como la imagen, convirtiéndose en símbolo de inspiración, esfuerzo y esperanza para varias generaciones.