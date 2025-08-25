El diario plural del Zulia


Marko y Yulbert renuevan votos en íntima ceremonia junto a sus tres hijas

La pareja unida en matrimonio desde abril de 2017, celebró con gran emoción. La ceremonia se convirtió en un recordatorio de complicidad y unión familiar. Un gesto que confirma que su historia sigue creciendo con los años
Caroline Valderrama
Entre sonrisas, miradas cómplices y promesas renovadas, Marko y Yulbert volvieron a decir “sí, acepto”. La pareja venezolana celebró una emotiva ceremonia en compañía de sus tres hijas y familiares más cercanos, creando un ambiente íntimo y lleno de ternura.

Desde abril de 2017, cuando unieron oficialmente sus vidas, su relación ha sido testigo de retos, alegrías y un amor que no deja de florecer.

El encuentro estuvo cargado de detalles significativos que reflejaron la esencia de la familia: unión, compromiso y la certeza de que el amor se cultiva día a día.

Para Marko y Yulbert, renovar sus votos fue mucho más que un acto simbólico, fue reafirmar que su historia sigue escribiéndose con la complicidad de siempre y con nuevas páginas por compartir.

